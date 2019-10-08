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08.10.19 16:07

Печерський райсуд залишив Гримчака під вартою

Печерський районний суд Києва залишив під вартою колишнього заступника міністра МінТОТ Юрія Гримчака.

Печерський райсуд залишив Гримчака під вартою

Про це повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook дружина підозрюваного Юлія Гримчак, передає Цензор.НЕТ.

"Гримчака залишили під вартою", - йдеться в повідомленні.

Гримчак залишиться під вартою ще на один місяць.

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Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака. Наступного дня, 17 серпня, суд виправив помилки в постанові і тут же, за словами адвоката, допустив інші. Гримчака відправили в СІЗО.

Печерський райсуд залишив Гримчака під вартою 01
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