Росія збрехала Міжнародному трибуналу щодо повернення 3 українських військових кораблів, захоплених у Керченській протоці, - Воронченко

Про це Воронченко сказав Українським Новинам, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, РФ після повернення 7 вересня 24 українських моряків заявила суду, що повернула особовий склад і кораблі.

"Вони відповіли, що віддали кораблі та особовий склад. Вони офіційно доповіли суду", - підкреслив Воронченко.

Насправді, на думку Воронченка, Росія не хоче повертати кораблі, бо вони є доказом агресії для суду.

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"Ну ви уявляєте, якщо вони нам віддадуть катер "Бердянськ" з простреленою рубкою, що буде?", - заявив він.

Воронченко сказав, що Міністерство закордонних справ України надіслало Росії запит про повернення кораблів, але поки не отримало відповіді.