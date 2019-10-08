Інструктори Школи військових водолазів із Портсмута навчають українських воїнів у Бердянську боротьби з мінними загородженнями, - ВМФ Великої Британії

"Інструктори Школи військових водолазів ... з Портсмута прибули в східноукраїнське місто Бердянськ, на узбережжі біля Азовського моря, для проведення занять щодо способів протимінної боротьби, - йдеться в повідомленні. - Невеликий британський загін поділився різним досвідом, починаючи від підготовки спорядження для підводного плавання до практичних занять з розмінування", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас у повідомленні вказується, що "Україна стоїть перед лицем реальної загрози постановки Росією морських мін уздовж її берегів".

У ВМФ Британії вважають, що проведені заняття дозволять українським військовим передати досвід і підготувати інших військовослужбовців у цій важливій сфері.

"Ми сподіваємося, що це якоюсь мірою допоможе підготувати їхніх водолазів з тим, щоб вони могли захистити свої береги", - зазначили в британському флоті.

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Підготовчі курси британських водолазів є частиною триваючих міжнародних зусиль з підтримки України, вказав ВМФ Сполученого Королівства, нагадавши, що в червні нинішнього британські інструктори вже проводили курси підготовки українських військових моряків у Миколаєві.