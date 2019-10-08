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08.10.19 16:40

Депутати Рівненської облради проголосували проти "формули Штайнмаєра"

У Рівному відбулась позачергова сесія обласної ради. Її зібрали, щоб звернутися до президента України Володимира Зеленського щодо недопущення реалізації "формули Штайнмаєра".

Депутати Рівненської облради проголосували проти "формули Штайнмаєра"

Як повідомляє місцеве видання Рівне вечірнє, на позачергову сесію Рівненської обласної ради зібралося 45 депутатів і 64, що дає змогу ухвалювати будь-які рішення, передає Цензор.НЕТ.

За даними UA:Рівне, підтримали рішення про звернення до президента всі 45 депутатів, присутніх у залі.

Видання нагадує, що перша спроба розглянути це питання в облраді була в четвер, але тоді не вдалося зібрати кворум. Аналогічне звернення Рівненська міська рада ухвалила в п'ятницю, 4 жовтня.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбуваються в інших містах України та за кордоном.

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