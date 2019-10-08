Стокгольмський арбітраж 9 жовтня розгляне апеляцію у справі "Нафтогаз проти Газпрому"

Про це повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Перша справа (а їх всього три) стосується перш за все рішення арбітражу, яке обнулило наші зобов'язання щодо положень контракту "бери або плати". Через це рішення Україна тепер не має платити "Газпрому" $80 млрд", - повідомив Вітренко.

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Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Таким чином, за результатами двох арбітражних спорів між компаніями на поставку і транзит газу "Газпром" має доплатити НАК $2,56 млрд.

Зі свого боку, "Газпром" підтвердив, що має виплатити НАК "Нафтогаз України" $2,56 мільярда за рішенням арбітражу в Стокгольмі.

Водночас "Газпром" відмовився почати в березні поставки газу для НАК "Нафтогаз України" і повернув внесену передоплату, наполягаючи на необхідності підписання додаткової угоди до чинного контракту на 2009-2019 роки.

"Укртрансгаз" заявив, що "Газпром" від початку року не виконує технічні умови, подаючи газ до українського кордону із заниженим порівняно з контрактом тиском.

"Газпром" після програшу у Стокгольмському арбітражі за позовом "Нафтогазу" заявив про початок процедури розірвання контрактів з українською компанією на поставку і транзит газу.

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4 квітня закінчився термін для переговорів за контрактом на поставку (30 днів з моменту виникнення спору або розбіжності), 19 квітня - щодо транзитного контракту (45 днів).



6 червня НАК "Нафтогаз України" подала до Стокгольмського арбітражу новий позов із вимогою переглянути тариф на транзит газу за контрактом з ПАТ "Газпром". "Контракт на транзит між "Нафтогазом" і "Газпромом" дає сторонам можливість вимагати перегляду тарифу, якщо на газовому ринку Європи відбулися істотні зміни, а також коли тариф не відповідає європейському рівню", - зазначають в компанії.



"Нафтогаз" вимагає перегляду тарифу з березня 2018 року, попередньо оцінює свої грошові вимоги в $11,58 млрд без урахування відсотків. Вожночас, за даними головного комерційного директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, сума вимог може бути знижена при виконанні "Газпромом" деяких умов.