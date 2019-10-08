Витрати на оборону наступного року буде збільшено до 136,6 млрд грн, - Гончарук. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

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"У публічній площині звучать ідеї з приводу "зрада, зрада". Що ми плануємо скоротити витрати на оборону, скоротити якісь соціальні пільги. Це неправда. Наступного року видатки на оборону буде навіть збільшено", - заявив прем'єр.

Гончарук зазначив, що у відсотковому співвідношенні, цей показник збережеться на рівні 5,4% від ВВП.

"Тому пропорційно вони не зменшаться. У реальних цифрах витрати на оборону збільшаться до 136,6 млрд", - зазначив Гончарук.

За словами Гончарука, витрати на оборону торік становили 101,7 млрд грн.

"Ця позиція дуже чітко обумовлена ​​з президентом. Тому і офіс президента, і Рада національної безпеки та оборони, і уряд, безумовно не збираються зменшувати витрати на оборону, поки Україна перебуває під впливом агресії ззовні", - підсумував прем'єр.

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