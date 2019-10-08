На свято Покрови призначено ще три додаткові поїзди, - "Укрзалізниця"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Укрзалізниці".

Зокрема, поїзд № 217/218 Київ – Івано-Франківськ – Рахів вирушить з Києва 11, 13 жовтня о 15:02 та прибуде до Рахова о 08:07. Зворотно з Рахова відправлення 12, 14 жовтня о 17:49 та прибуття до Києва о 09:14.

Поїзд № 177 Київ – Хмельницький курсуватиме в обох напрямках 12 та 14 жовтня, відправлення з Києва о 05:15, прибуття до Хмельницького о 11:53. Відправлення з Хмельницького о 12:51 та прибуття до столиці о 20:37.

Також поїзд № 239 Київ – Ужгород здійснить рейси 11-го та зворотно 12 жовтня. Відправлення з Києва о 19:47 та прибуття до Ужгорода о 10:58. Зворотно з Ужгорода відправлення о 18:15 та прибуття до Києва о 08:37.

Також для зручних подорожей пасажирів у приміському сполученні "Укрзалізниця" призначила додатковий регіональний поїзд № 872 Фастів - Шостка на 12 і 14 жовтня.

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