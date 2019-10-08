"Імена замовників всім відомі", - політики і активісти відреагували на арешт Пашинського

Як передає Цензор.НЕТ, зокрема екснардеп Єгор Соболєв написав:

"Продовжуючи тему відсутності правосуддя.

Про моє ставлення до багатьох дій Сергія Пашинського краще знає він сам. Тому після Майдану 2014 ми весь час були на протилежних позиціях.

Але ув'язнення будь-якої людини "по бєспрєдєлу" означає збереження "бєспрєдєлу". Натомість Україні потрібна справедливість".

Антикорупційний активіст Віталій Шабунін на своїй сторінці в Facebook написав таке:

"Обпікшись із незалежним НАБУ, БПП Порошенка і Нарфронт Яценюка/Авакова вирішили зробити ДБР максимально ручним органом.

Три роки ми послідовно повторювали їм, що це помилка і вони ж перші стануть жертвою ДБР після зміни влади. Три роки у відповідь ми чули про зрадофілів.

П'ять років ми послідовно повторювали Порошенкові/Авакову/Яценюку і Ко про необхідність судової реформи. Наполягали, що вони ж першими стануть її жертвами після зміни влади. П'ять років нам кричали не розхитувати човен.

Відгрібайте, шановні. На своїх шкурах відчуйте незахищеність звичайних людей перед свавіллям правоохоронної і судової систем.

Ми вас попереджали. Майте гідність нести відповідальність за просраний вами ж історичний шанс на судову і правоохоронну реформи. Шанс подарований вам Революцією Гідності.

Ну і, шановні депутати зі "Слуги народу", зробіть висновки з помилок попередників. Влада завжди тимчасова. Залиште після себе інститути, які керуватимуться законом, а не політичною доцільністю.

І ще, нагадаю, що Пашинський і Ко першими кричали про "сталінське НАБУ". Останнє наздоганяє цю компашку в суворій відповідності з нормами закону. Нехай дякують Богові (нам, МВФ, ЗМІ та міжнародникам), що не мають на чолі НАБУ якогось ручного Трубу.

Екснардеп Борислав Береза ​​також прокоментував рішення суду щодо Пашинського.

"Язик мій ворог. Я знаю, що краще було би промовчати, але потім буде соромно перед самим собою. Розумію, що більшість мене не зрозуміють. Особливо ті, хто знають моє ставлення до Пашинського. У нас старий і затяжний конфлікт. Ми один одного на дух не переносимо. Я його дуже не люблю, але запобіжний захід стосовно нього - це похорон верховенства права та порушення всіх стандартів юриспруденції. І це зараз розуміють усі юристи й адвокати. Розуміють, але мовчать. Навіщо йти проти тріумфуючого натовпу, якщо такий одіозний персонаж потрапив під роздачу? Але я все ж скажу.

Запобіжний захід утримання під вартою (обмеження волі), який було застосовано до Пашинського, застосовується виключно у трьох випадках, згідно з Європейською конвенцією захисту прав людини

Якщо особа є соціально небезпечною, вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин. (Вбивця, насильник, терорист, скоїв розбій) Якщо є достовірна інформація, що особа планує втекти від слідства. (Намагалася втекти, переховувалася від слідства) Якщо він впливає на свідків або іншим методом впливає на правосуддя. (Саме не може, а впливає на них - підкуповує, залякує, погрожує їм або намагається знищити докази).

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У разі якщо все ж такий захід вживається в порушення цих трьох пунктів, то це є грубим порушенням 5 статті Конвенції (права на свободу).

Пашинський проходить по перевищенню самооборони. Цей пункт не підпадає під жодну з норм, яка виправдовує утримання під вартою. Але кого це хвилює сьогодні, якщо є запит суспільства, який можна задовольнити. Адже жоден із нас не думає про те, що порушення залишається порушенням. І якщо його допустили стосовно когось, то можуть і стосовно кожного з нас. Правосуддя, воно таке. Особливо наше. Дуже цікаво, як це обґрунтує суддя.

Тепер можете починати кидати в мене каміння. Але я все ж хочу бачити в Україні європейські стандарти права, а не стандарти Баришівського чи Печерського суду".







Ексспікер Верховної Ради Андрій Парубій написав так: "Іноді видається, що перебуваєш у якійсь паралельній реальності, де добро і зло, вчинок і підлість помінялися місцями.

Ті самі суди, які відпускають з-під варти підозрюваних у тяжких злочинах проти України, арештовують Сергія Пашинського, який сам повідомив своє місцезнаходження, не ухилявся від слідчих дій і надалі готовий тісно співпрацювати зі слідством.

Переконаний, що сам Сергій Пашинський найбільш зацікавлений поставити остаточну крапку у справі нападу на його дружину.

Це не що інше, як спроба політичної розправи над Сергієм Пашинським. Імена замовників усім відомі – це агенти Росії і ми знаємо їхню ціль: знищити всіх, хто організовував опір Кремлю, починаючи з 2014 року.

Характерно, що при новій владі на такі замовлення знаходяться виконавці.

Впевнений, що правда переможе!

Тримайся, ми з тобою!"

Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.

Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

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Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.

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Крім того, за словами адвоката Сергія Пашинського, рішення, яке виніс суд щодо утримання під вартою С. Пашинського, є абсолютно свавільним.

"Рішення є таким, яке переслідує нелегітимну мету. Суд виніс рішення без наявності обґрунтованої підозри і відсутності будь-яких доказів наявності ризиків", - заявив Федур.

Справа була розслідувана і закрита, після чого в жовтні цього року ДБР відновило його розслідування, яке адвокат Андрій Федур назвав "правовим свавіллям".

Сам Пашинський називає "необґрунтований повторний розгляд цієї справи" помстою заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.