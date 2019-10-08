"Імена замовників всім відомі", - політики і активісти відреагували на арешт Пашинського

Як передає Цензор.НЕТ, зокрема екснардеп Єгор Соболєв написав:
"Продовжуючи тему відсутності правосуддя.
Про моє ставлення до багатьох дій Сергія Пашинського краще знає він сам. Тому після Майдану 2014 ми весь час були на протилежних позиціях.
Але ув'язнення будь-якої людини "по бєспрєдєлу" означає збереження "бєспрєдєлу". Натомість Україні потрібна справедливість".
Антикорупційний активіст Віталій Шабунін на своїй сторінці в Facebook написав таке:
"Обпікшись із незалежним НАБУ, БПП Порошенка і Нарфронт Яценюка/Авакова вирішили зробити ДБР максимально ручним органом.
Три роки ми послідовно повторювали їм, що це помилка і вони ж перші стануть жертвою ДБР після зміни влади. Три роки у відповідь ми чули про зрадофілів.
П'ять років ми послідовно повторювали Порошенкові/Авакову/Яценюку і Ко про необхідність судової реформи. Наполягали, що вони ж першими стануть її жертвами після зміни влади. П'ять років нам кричали не розхитувати човен.
Відгрібайте, шановні. На своїх шкурах відчуйте незахищеність звичайних людей перед свавіллям правоохоронної і судової систем.
Ми вас попереджали. Майте гідність нести відповідальність за просраний вами ж історичний шанс на судову і правоохоронну реформи. Шанс подарований вам Революцією Гідності.
Ну і, шановні депутати зі "Слуги народу", зробіть висновки з помилок попередників. Влада завжди тимчасова. Залиште після себе інститути, які керуватимуться законом, а не політичною доцільністю.
І ще, нагадаю, що Пашинський і Ко першими кричали про "сталінське НАБУ". Останнє наздоганяє цю компашку в суворій відповідності з нормами закону. Нехай дякують Богові (нам, МВФ, ЗМІ та міжнародникам), що не мають на чолі НАБУ якогось ручного Трубу.
Екснардеп Борислав Береза також прокоментував рішення суду щодо Пашинського.
"Язик мій ворог. Я знаю, що краще було би промовчати, але потім буде соромно перед самим собою. Розумію, що більшість мене не зрозуміють. Особливо ті, хто знають моє ставлення до Пашинського. У нас старий і затяжний конфлікт. Ми один одного на дух не переносимо. Я його дуже не люблю, але запобіжний захід стосовно нього - це похорон верховенства права та порушення всіх стандартів юриспруденції. І це зараз розуміють усі юристи й адвокати. Розуміють, але мовчать. Навіщо йти проти тріумфуючого натовпу, якщо такий одіозний персонаж потрапив під роздачу? Але я все ж скажу.
Запобіжний захід утримання під вартою (обмеження волі), який було застосовано до Пашинського, застосовується виключно у трьох випадках, згідно з Європейською конвенцією захисту прав людини
- Якщо особа є соціально небезпечною, вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин. (Вбивця, насильник, терорист, скоїв розбій)
- Якщо є достовірна інформація, що особа планує втекти від слідства. (Намагалася втекти, переховувалася від слідства)
- Якщо він впливає на свідків або іншим методом впливає на правосуддя. (Саме не може, а впливає на них - підкуповує, залякує, погрожує їм або намагається знищити докази).
У разі якщо все ж такий захід вживається в порушення цих трьох пунктів, то це є грубим порушенням 5 статті Конвенції (права на свободу).
Пашинський проходить по перевищенню самооборони. Цей пункт не підпадає під жодну з норм, яка виправдовує утримання під вартою. Але кого це хвилює сьогодні, якщо є запит суспільства, який можна задовольнити. Адже жоден із нас не думає про те, що порушення залишається порушенням. І якщо його допустили стосовно когось, то можуть і стосовно кожного з нас. Правосуддя, воно таке. Особливо наше. Дуже цікаво, як це обґрунтує суддя.
Тепер можете починати кидати в мене каміння. Але я все ж хочу бачити в Україні європейські стандарти права, а не стандарти Баришівського чи Печерського суду".
Ексспікер Верховної Ради Андрій Парубій написав так: "Іноді видається, що перебуваєш у якійсь паралельній реальності, де добро і зло, вчинок і підлість помінялися місцями.
Ті самі суди, які відпускають з-під варти підозрюваних у тяжких злочинах проти України, арештовують Сергія Пашинського, який сам повідомив своє місцезнаходження, не ухилявся від слідчих дій і надалі готовий тісно співпрацювати зі слідством.
Переконаний, що сам Сергій Пашинський найбільш зацікавлений поставити остаточну крапку у справі нападу на його дружину.
Це не що інше, як спроба політичної розправи над Сергієм Пашинським. Імена замовників усім відомі – це агенти Росії і ми знаємо їхню ціль: знищити всіх, хто організовував опір Кремлю, починаючи з 2014 року.
Характерно, що при новій владі на такі замовлення знаходяться виконавці.
Впевнений, що правда переможе!
Тримайся, ми з тобою!"
Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.
Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.
Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.
Крім того, за словами адвоката Сергія Пашинського, рішення, яке виніс суд щодо утримання під вартою С. Пашинського, є абсолютно свавільним.
"Рішення є таким, яке переслідує нелегітимну мету. Суд виніс рішення без наявності обґрунтованої підозри і відсутності будь-яких доказів наявності ризиків", - заявив Федур.
Справа була розслідувана і закрита, після чого в жовтні цього року ДБР відновило його розслідування, яке адвокат Андрій Федур назвав "правовим свавіллям".
Сам Пашинський називає "необґрунтований повторний розгляд цієї справи" помстою заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.