Подальші поспішні і необдумані закони приведуть до згортання підприємницької діяльності в Україні, - Ляпіна

Про це заявила голова державної податкової служби Ксенья Ляпіна, передає 112, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Бізнес не відчуває, в якому напрямку власне рухаються зміни. Вони будуть приносити позитив чи ні. І виною тому є хаотична непрогнозована діяльність нової Верховної Ради, тобто прийняття цих фіскальних законів. Після заяв про те, що ми розуміємо, що не треба чіпати дрібних підприємців, почалася якраз навпаки якась ФОПофобия. Тобто ненависть до ФОП, знищення всіх правил діяльності цієї категорії дрібного бізнесу", - заявила Ляпіна.

При цьому, Ляпіна зазначила, що основною проблемою сьогодні є недовіру бізнесу до влади.

"Брак довіри – найбільший недолік в українській політиці та економіці. Розвивати економіку з колосальним недоліком довіри неможливо. Тобто завдання нового уряду, нової влади - створити довіру, а не її зруйнувати. Тому ну ось такі тривожні тенденції ми зараз спостерігаємо", - заявила Ляпіна.

Крім того, Ляпіна заявила, що ГРС вдалося спрогнозувати і показати потенційний негативний вплив законів 1210 і 1210-1, які передбачають значне зростання вартості видобутку та переробки залізної руди в Україні, що зробить її дорожче ніж в РФ майже в 10 разів. За даними експертів, такий стан справ призведе до негайного виходу України зі світового ринку з продажу желео-рудної сировини, при цьому місце України займе Росія, Китай, Бразилія та інші країни, де видобуток руди буде значно дешевше.

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