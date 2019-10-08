У Раді зареєстрували три законопроєкти про видобуток бурштину

На даний момент тексти проєктів ще не опубліковано сайті ВР, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, на сайті парламенту зареєстровано такі проєкти законів: №2240 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання видобутку бурштину", №2241 "Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо впорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину", №2242 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розподілу рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину".

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