Поправка до законопроєкту про єдиний рахунок для сплати податків і зборів може спровокувати зростання нелегальної торгівлі і позбавити бюджет України майже 8 млрд грн, - Воротін

Про це заявив у коментарі виданню Gazeta.ua професор Київського національного університету імені Шевченка Валерій Воротін., передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що згідно з поправкою, компанії-виробники повинні будуть продавати сигарети оптовим компаніям за ціною не вище 80% від максимальної роздрібної ціни, а оптові торговці зможуть продавати сигарети роздрібним компаніям за ціною не вище 87% від неї. Експерт вважає, що такі зміни в законодавство можуть привести до інвестиційного скандалу.

"Серед виробників тютюнової продукції - міжнародні компанії з британськими, американськими, швейцарськими, японськими коренями. Зараз їм по суті говорять, що їм потрібно працювати на збиток. Справа в тому, що на даний момент акцизи, ПДВ та інші податки становлять близько 65% від ціни сигарет. Якщо сюди ще додати собівартість продукції, вартість виробництва, зарплати і т.п. - в 80% від МРЦ вкластися неможливо", - заявив професор.

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Він допускає, що нововведення призведе до падіння легального виробництва і податкових надходжень. У разі прийняття поправки Радою ціни на сигарети можуть вирости на 7-10 грн за пачку, а загальний обсяг переплати може становити до $300 млн на рік.

"При цьому ці гроші підуть не до держбюджету, а в кишеню низки структур. Серед них учасники оптово-роздрібного ринку називають компанію "Т-Кіоск", близьку до народного депутата Андрія Холодова", - пише Gazeta.ua.