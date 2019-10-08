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08.10.19 19:33

Латвія закликає Україну виконувати зобов'язання у сфері правосуддя і боротьби з корупцією, - МЗС

Міністерство закордонних справ Латвії підбило підсумки візиту глави Едгара Рінкевича в Україну.

Латвія закликає Україну виконувати зобов'язання у сфері правосуддя і боротьби з корупцією, - МЗС

Серед іншого у пресслужбі відомства зазначають, що Україну закликали виконувати зобов'язання, передає Цензор.НЕТ.

"На зустрічі з прем'єр-міністром Гончаруком офіційні особи відмітили хороше ділове співробітництво. Водночас, міністр закордонних справ Латвії закликав українську сторону виконати свої зобов'язання з оптимізації ділового клімату в країні, особливо у сфері правосуддя і боротьби з корупцією", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, візит глави МЗС Латвії Едгара Рінкевича в Україну відбувся 7 жовтня. Тоді ж міністр закордонних справ України Вадим Пристайко анонсував візит Володимира Зеленського в Латвію.

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