Ворог від початку доби 4 рази порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 1 обстріл: поблизу Водяного з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв:

поблизу Луганського з ручного протитанкового гранатомета;

неподалік Світлодарська - з гранатометів різних систем;

поблизу Травневого - з міномета калібру 82 мм.

Упродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було".

Читайте також: Почати розведення сил у Золотому не дозволяють обстріли, - міністр оборони Загороднюк