Ворог від початку доби 4 рази порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 1 обстріл: поблизу Водяного з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв:
поблизу Луганського з ручного протитанкового гранатомета;
неподалік Світлодарська - з гранатометів різних систем;
поблизу Травневого - з міномета калібру 82 мм.
Упродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було".