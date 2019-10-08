Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
08.10.19 20:10

Ворог від початку доби 4 рази порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Ворог від початку доби 4 рази порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 1 обстріл: поблизу Водяного з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв:

поблизу Луганського з ручного протитанкового гранатомета;

неподалік Світлодарська - з гранатометів різних систем;

поблизу Травневого - з міномета калібру 82 мм.

Упродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було".

Читайте також: Почати розведення сил у Золотому не дозволяють обстріли, - міністр оборони Загороднюк

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100