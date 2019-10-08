Джуліані цікавили Байден і втручання у вибори, - Луценко про зустрічі з юристом Трампа

Як передає Цензор.НЕТ, в інтерв'ю "Радіо НВ", опублікованому у вівторок, 8 жовтня, Луценко розповів, що пропозицію про зустріч із Джуліані йому передав один зі співробітників Генеральної прокуратури наприкінці 2017 року.

"Чому я погодився? Це було, з мого погляду, єдиним шляхом спробувати домогтися спільного слідства над грошима організованого злочинного угруповання Януковича, величезна частина з яких, за нашими даними, знаходиться в США" , — повідомив колишній керівник ГПУ.

За словами Луценка, він намагався з'ясувати у Джуліані, "в які двері можна стукати", аби спільно з американськими органами заарештувати 7 млрд доларів — суму, на яку урядом Януковича були розміщені українські облігації зовнішньої позики із зобов’язанням по виплаті одному з хедж-фондів США.

"Ми розмовляли три дні, десь по дві-три години кожного дня", - розповів екс-генпрокурор.

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Серед іншого, Джуліані розпитував його про ймовірне втручання українських політиків і посадових осіб у вибори президента США 2016 року. Очевидно, мова йшлося про публікацію депутатом Сергієм Лещенком уривків із так званої "чорної бухгалтерії" "Партії регіонів", в якій фігурував Пол Манафорт - колишній глава виборчого штабу Трампа, який раніше працював на Віктора Януковича і "регіоналів".

За словами Луценка, він запевнив юриста Трампа в готовності ГПУ сприяти американському слідству, вказавши на неможливість розслідування цих фактів українськими правоохоронними органами самостійно.

"Мені здається, що ці дії є очевидними, але вони не підпадають під український Кримінальний кодекс. "Якщо раптом вони підпадають під американський — починайте розслідування, і ми, згідно міжнародних норм, надамо вам або відповіді на ваші запити, або навіть можемо створити спільну слідчу групу", — переказав Луценко слова, сказані ним Джуліані.

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Другий день зустрічі з ексмером Нью-Йорка, за словами Луценка, був присвячений справам щодо компанії Burisma Миколи Злочевського та зв'язках з нею Хантера і Джо Байденів.

"Компанія Burisma була власністю колишнього міністра уряду Януковича, який, ймовірно, примушував підлеглих видавати ліцензії у невстановлений законом спосіб для власної фірми... Членом правління цієї компанії став спочатку екс-президент Польщі Квасневський, а невдовзі і син віце-президента Сполучених Штатів Америки Хантер Байден. Щомісяця вони ... отримували достатньо значні кошти… Загальні виплати синові віце-президента Сполучених Штатів становили майже мільйон доларів", — нагадав Луценко.

На запитання Джуліані про перспективи розслідування щодо Байденів Луценко, за його словами, дав аналогічну відповідь: розслідування дій екс-віце-президента США і його сина поза юрисдикцією українських правоохоронців. Але Україна готова посприяти США в рамках процедур міжнародної правової допомоги. Почувши це, Джуліані, як стверджує Луценко, озвучив ідею про організацію його візиту до майбутнього міністра юстиції США.