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08.10.19 21:35

Прокурор не надав нових доказів у справі про стрілянину за участю Пашинського, - адвокат Федур

Адвокат колишнього депутата Сергія Пашинського Андрій Федур заявив про те, що прокурор не надав нових доказів у справі про стрілянину після поновлення провадження у 2019 році.

Прокурор не надав нових доказів у справі про стрілянину за участю Пашинського, - адвокат Федур

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Громадського ТВ.

"З моменту закриття справи у 2017 році за відсутності складу злочину до поновлення провадження та оголошення підозри у 2019 році, жодних нових доказів проти Пашинського не здобули", —зазначив Федур.

Він додав, що 9 жовтня має відбутися судове засідання, на якому оголосять повний текст судового рішення.

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"Тільки завтра я дізнаюся, чому суд визнав обґрунтованою підозру, чому визнав наявність якихось ризиків. При тому, що прокурор жодних доказів не подавав. Тоді ми будемо бачити, що є в рішенні суду", — зазначив захисник Пашинського.

Федур запевнив, що подаватиме апеляцію на рішення суду щодо взяття Пашинського під варту на два місяці, до 4 грудня без права внесення застави.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.

Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

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Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.

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7 жовтня 2019 року суд почав повторний розгляд цієї справи і прийняв рішення про взяття Сергія Пашинського під варту.

За словами адвоката Сергія Пашинського, рішення, яке виніс суд щодо утримання під вартою С. Пашинського, є абсолютно свавільним.

"Рішення є таким, яке переслідує нелегітимну мету. Суд виніс рішення без наявності обґрунтованої підозри і відсутності будь-яких доказів наявності ризиків", - заявив Федур.

Справа була розслідувана і закрита, після чого в жовтні цього року ДБР відновило його розслідування, яке адвокат Андрій Федур назвав "правовим свавіллям".

Сам Пашинський називає "необґрунтований повторний розгляд цієї справи" помстою заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

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