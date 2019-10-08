Трамп визнав, що заборонив послу Сондленду свідчити перед Конгресом

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Я із задоволенням хотів би, щоб посол Сондленд - справді хороша людина і великий американець - свідчив би, але, на жаль, він свідчитиме перед повністю скомпрометованим інсценованим судом, який позбавив республіканців прав, і не оприлюднює для громадськості правдивих фактів", - підкреслив Трамп.

Він додав, що Сондленд вважав наміри президента Трампа "кришталево чистими, без всяких "послуга за послугу".

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Посол США в ЄС Гордон Сондленд мав свідчити в Конгресі у справі про тиск американського президента Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського 8 жовтня.

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