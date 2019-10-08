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08.10.19 22:15

З фігурантами білогірської "справи Хізб ут-Тахрір" не проводилося жодних процесуальних дій від дня затримання, 10 червня, - адвокат Стасюк

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму залишив фігурантів білогірської "справи Хізб ут-Тахрір" Енвера Омерова, Ризу Омерова і Айдера Джеппарова під арештом у СІЗО.

З фігурантами білогірської "справи Хізб ут-Тахрір" не проводилося жодних процесуальних дій від дня затримання, 10 червня, - адвокат Стасюк

Про це в коментарі кореспонденту Крим.Реалії повідомив адвокат Ризи Омерова Олександр Стасюк, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, заарештовані залишаються в СІЗО до 5 листопада.

За словами Стасюка, від дня затримання, 10 червня, з його підзахисними не проводилося жодних процесуальних дій, спрямованих на доказ їхньої причетності до скоєння злочину. Російське слідство не коментує цю інформацію.

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Решта п'ять осіб, затриманих в Криму 10 червня, залишаються в СІЗО.

Нагадаємо, 10 червня російські силовики в окупованому Криму затримали 8 кримських татар у рамках так званої "справи Хізб ут-Тахрір". "Хізб ут-Тахрір" - міжнародна ісламська політична партія, яка публічно і вільно діє в країнах Європи і в США.

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