Ветерани залишаться в Золотому, поки влада офіційно не відмовиться від відведення ЗСУ і "формули Штайнмаєра", - Білецький

"Це не питання виключно Золотого. Як тільки ми доб'ємося офіційної заяви про скасування політики відведення військ, офіційної заяви про скасування "формули Штайнмаєра" від української влади, ми будемо вважати, що виконали свою, як мінімум, місію з безпеки. Щодо соціальної місії: будемо нести її, наскільки буде можливість", - сказав він на брифінгу в Сєвєродонецьку у вівторок увечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо армія буде відведена, ми залишаємося рівно доти, поки армія не повернеться в ці українські населені пункти", - заявив також Білецький.

Як повідомлялося, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ в с.Петрівському і м.Золотому. Тоді ж спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Зайдік повідомив, що 7 жовтня розпочнеться розведення сил і засобів в Золотому і Петрівському, що було визначено на засіданні ТКГ.

6 жовтня лідер "Нацкорпусу" Білецький разом з ветеранами російсько-української війни прибули в Золоте, де заявили про готовність захищати селище в разі відведення українських військ. У відеозверненні, опублікованому на сторінці "Нацкорпусу" в YouTube, він заявив: "Сьогодні ми тут, усього кілометр залишився до Золотого. Тут сотні молодих хлопців, літніх жінок з Золотого, Сєвєродонецька, всієї Луганщини, які запросили нас. І ми сьогодні організували великий автопробіг на підтримку українського Золотого", - розповів політик.

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При цьому він підкреслив, що ветерани, які в 2014 р взяли в руки зброю для того, щоб боротися за країну, приїхали сьогодні в Золоте і залишаться тут "навіть якщо влада кине їх напризволяще, навіть якщо будуть виведені війська".

Разом з тим, 7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що розведення сил і засобів в Золотому і Петрівському (Луганська обл.) не розпочалося, оскільки кілька днів тому ці населені пункти піддалися обстрілу.

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"Сьогодні мало б початися розведення, і дійсно про це була домовленість у Мінську нашої переговорної команди (ТКГ - ІФ) ... На превеликий жаль, ви знаєте самі, що були обстріляні кілька днів тому Петрівське і Золоте. А наскільки ви пам'ятаєте, наше рішення було в тому, що розведення починається на сьомий день після того, як на цій конкретній ділянці зберігається мир і не відбувається обстрілів", - сказав Пристайко.

Глава МЗС підкреслив, що тепер українська сторона чекатиме семиденного періоду без порушень режиму тиші, який покаже серйозні наміри сторін і готовність до подальших кроків з розведення військ.

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