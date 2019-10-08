Військова прокуратура реагуватиме на будь-які правопорушення, які можуть бути здійснені в Золотому, - Чумак

Про це він заявив в ефірі радіо НВ, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Чумак прокоментував можливий розвиток ситуації в Золотому, куди прибула група ветеранів війни на Донбасі, які вважають розведення військ від лінії зіткнення сторін неправильним кроком: "Якщо протидія здійснюватиметься громадянами України мирним способом шляхом проведення мітингів і демонстрацій, якщо не буде застосовуватися сила, це абсолютно нормально. Поки вони не будуть вчиняти дії, що стосуються кримінальних правопорушень, це їхнє право - говорити, з чим вони згодні або ні".

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Разом з тим, головний військовий прокурор підкреслив: "Якщо якісь дії кримінального характеру будуть відбуватися військовими щодо цих людей, на це теж буде реагування, якщо ці люди будуть здійснювати якісь дії стосовно військовослужбовців, і (дії - ред) потраплятимуть під ознаки правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом, тут теж треба буде реагувати".

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ в с.Петрівському і м.Золотому. Тоді ж спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що 7 жовтня розпочнеться розведення сил і засобів в Золотому і Петрівському, що було визначено на засіданні ТКГ.

6 жовтня лідер "Нацкорпусу" Білецький разом з ветеранами російсько-української війни прибули в Золоте, де заявили про готовність захищати селище в разі відведення українських військ. У відеозверненні, опублікованому на сторінці "Нацкорпусу" в YouTube, він заявив: "Сьогодні ми тут, усього кілометр залишився до Золотого. Тут сотні молодих хлопців, літніх жінок з Золотого, Сєвєродонецька, всієї Луганщини, які запросили нас. І ми сьогодні організували великий автопробіг на підтримку українського Золотого", - розповів політик.

При цьому він підкреслив, що ветерани, які в 2014 р взяли в руки зброю для того, щоб боротися за країну, приїхали сьогодні в Золоте і залишаться тут "навіть якщо влада кине їх напризволяще, навіть якщо будуть виведені війська".

Разом з тим, 7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що розведення сил і засобів в Золотому і Петрівському (Луганська обл.) не розпочалося, оскільки кілька днів тому ці населені пункти зазнали обстрілу.