"Формула Штайнмаєра" могла б стати відправною точкою в реалізації мінських домовленостей, - глава ПА ОБСЄ Церетелі

Про це йдеться у заяві президента Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгія Церетелі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Конфлікт не може бути врегульований військовими засобами. Єдиним способом полегшити людські страждання на Сході України, особливо на тлі наближення зими, є покроковий підхід. Попри потребу деяких подальших роз'яснень та уточнень, так звана формула Штайнмаєра могла б стати реальною відправною точкою в досягненні прогресу з реалізації Мінських домовленостей", - заявив Церетелі.

За його словами, слід опиратися на цей імпульс, який надає затвердження тексту "формули Штайнмаєра", та забезпечити повне виконання Мінських угод.

Церетелі також додав, що ПА ОБСЄ готова, в разі необхідності, зробити свій внесок у проведення виборів на Донбасі, в разі досягнення домовленості щодо їх проведення.

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