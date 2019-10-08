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08.10.19 22:59

ПАРЄ просить Венеціанську комісію оцінити проєкт судової реформи, запропонованої Зеленським

Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи запросив думку Венеціанської комісії щодо нещодавніх поправок до законодавчої бази, що регулює діяльність Верховного Суду та органів судової влади в Україні.

ПАРЄ просить Венеціанську комісію оцінити проєкт судової реформи, запропонованої Зеленським

Про це йдеться на сайті Венеціанської комісії, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 12 вересня Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №1008.

Документом, зокрема, передбачено скорочення складу Верховного Суду до 100 осіб (зараз працює 192 судді), зміну правил відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з повним перезавантаженням цього органу і звуженням гарантій незалежності суддів.

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Також пропонується поширити люстрацію на керівників ВККС і Державної судової адміністрації, які обіймали свої посади не менше року в період з 21 листопада 2013 року по 19 травня 2019 року. Відповідні зміни буде внесено в закон про очищення влади.

Наприкінці вересня Верховний Суд звернувся до президента і Верховної Ради з пропозицією отримати висновок Венеціанської комісії щодо законопроєкту №1008 і провести консультації з судовою гілкою влади.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, а також посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас висловили занепокоєння ухваленим у першому читанні проєктом закону №1008 про діяльність органів суддівського управління, який передбачає реформу судової системи.

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