ПАРЄ просить Венеціанську комісію оцінити проєкт судової реформи, запропонованої Зеленським

Про це йдеться на сайті Венеціанської комісії, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 12 вересня Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №1008.

Документом, зокрема, передбачено скорочення складу Верховного Суду до 100 осіб (зараз працює 192 судді), зміну правил відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з повним перезавантаженням цього органу і звуженням гарантій незалежності суддів.

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Також пропонується поширити люстрацію на керівників ВККС і Державної судової адміністрації, які обіймали свої посади не менше року в період з 21 листопада 2013 року по 19 травня 2019 року. Відповідні зміни буде внесено в закон про очищення влади.

Наприкінці вересня Верховний Суд звернувся до президента і Верховної Ради з пропозицією отримати висновок Венеціанської комісії щодо законопроєкту №1008 і провести консультації з судовою гілкою влади.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, а також посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас висловили занепокоєння ухваленим у першому читанні проєктом закону №1008 про діяльність органів суддівського управління, який передбачає реформу судової системи.