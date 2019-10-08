Будинок сім'ї суддів підпалили в Херсонській області

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Судової влади України.

Невідомі кинули у двір і вікно будинку пляшки із запальною сумішшю.

"Ці події суддя Чаплинського районного суду Ірина Пилипенко пов'язує із здійсненням своєї професійної діяльності, оскільки раніше на її адресу надходили погрози у зв'язку з розглядом нею низки справ", - йдеться в повідомленні.

Глава Ради суддів України Богдан Монич зажадав від керівників правоохоронних органів якнайшвидшого розслідування посягання на життя суддів Херсонської області. Він підкреслив, що судді, члени їхніх сімей та їхнє майно перебувають під особливим захистом держави.

У поліції Херсонської області розповіли, що про пожежу в будинку суддів, що в селі Малокаховка, повідомив їхній сусід.

Рятувальники ліквідували пожежу впродовж двох годин. Господарі будинку не постраждали, додали в пресслужбі.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.378 (умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного) Кримінального кодексу України. Основною версією слідства є вчинення злочину у зв'язку з професійною діяльністю суддів, повідомили в поліції.

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