Діалогу ветеранів АТО і чиновників, які приїхали до Рівного пояснити, чому Україна погодилася на формулу Штайнмаєра не вийшло. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Радіо трек.

На початку "Діалогу" присутні вшанували пам'ять загиблих за Україну та привітали звільненого політв’язня Кремля Миколу Карпюка.

Урядовці намагалися роз’яснити нещодавні політичні рішення, застерігали громадян від думок про капітуляцію, запевняли, що домовленості не передбачають зради інтересів України. Представник МЗС Олексій Макеєв зазначив: "У вас може бути багато питань про "формулу Штайнмаєра", я вам скажу лише одне: це ніяка не зрада, і "формула Штайнмаєра" сама по собі не існує. Вона може бути частиною плану. І в наших планах – змусити Москву забратися геть з Донбасу, а потім – і з Криму. Ми відновимо свій суверенітет, проведемо там демократичні вибори за нашими законами, а не за законами, які напишуть в Кремлі. Тому, немає ніякої капітуляції".

На деякі відповіді урядовців реагували відвертим сміхом, на інші - скептичним виразом обличчя

Представники міністерств наполягали, що намагаються передбачити усі ризики, які можуть виникнути у разі порушення домовленостей російською стороною.

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Мовляв, вибори на тимчасово окупованих територіях можливі лише за умов абсолютної безпеки на Донбасі, доступу для спостереження за процесом міжнародних спостерігачів, засобів масової інформації.

Умовно кажучи, вибори у Рівному чи в Луцьку нічим не відрізнятимуться від виборів у Горлівці чи Краматорську.

Будь-хто зможе висунути свою кандидатуру на представника органів місцевого самоврядування. І будь-хто з переселенців зможе приїхати і спокійно проголосувати вдома.

А розведення військ, що заплановане у Петрівському та Золотому, не розпочнеться, доки бойовики не стихнуть з обстрілами на 7 днів.

До речі, 7 днів минули вчора. Тож процес розведення – відклали.

Однак, присутні у залі, здебільшого ветерани російсько-української війни, волонтери, висловили сумнів, що вибори на Донбасі пройдуть саме так. Аргументували свої побоювання тим, що ці кроки ніде в офіційних документах не прописані.

І розцінили вибори, як легітимізацію бойовиків, які проголосили себе очільниками невизнаних республік, які вони назвали ДНР і ЛНР.

Не заспокоїли рівнян і тези про намагання керівництвом держави якнайшвидшого досягнення миру:

"Ніхто не хоче миру так, як військові і волонтери. Але ми не готові на будь-яку ціну за цей мир", - зазначив представник громадської організації "Самооборона Рівненщини" Олександр Гребенюк.

Голова спілки ветеранів АТО Рівненщини Олександр Василенко зазначив: "За моїми спостереженнями, 50 тисяч людей, можливо і більше – це учасники бойових дій, поранені, які воювали - повірте, вони смерті не бояться. І їхня рідня, напевно, теж їхній вибір підтримує.

50 000 – це 10 бригад. Вони зараз контрольовані. Ми можемо опинитися на тому рубежі, коли добровольці, не слухаючи нікого, підуть відстоювати свою точку зору уже зі зброєю.

Але, під іншим командуванням, не державним. Донесіть, будь ласка, до "верху".

Присутні на заході дорікнули, що держава надто пізно перейнялася поясненнями і діалогом із суспільством. Що досі про домовленості дізнавалися з європейських і російських ЗМІ. На питання і застереження учасників війни щодо ризиків у домовленостях з Росією, вони лише отримали підтвердження того, що гарантій немає.

Однак, представники міністерств зазначили, що жодних односторонніх поступок Україна не робитиме. А для того, щоб зрушити нинішню ситуацію з місця, треба пробувати різні варіанти. Рівне – другий обласний центр, куди приїхали з діалогом. Вчора делегація побувала в Івано-Франківську, а після Рівного – вирушила до Львова.







