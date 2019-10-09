Під час розведення сил противник теж відходитиме - з Ясинуватої і частково з Донецька, - генерал Бондар

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.

Бондар зазначив: "Для того, щоб показати як варіант мешканцям Золотого, було запрошено представників громади у Станицю Луганську, щоб вони наочно подивилися, яким чином здійснено було розведення там, наскільки піднята складова в плані забезпечення пропуску мирного населення в Станиці Луганській.

На ділянках Золоте і Петрівське ми готові до розведення, готові до того, що виконаємо взяті на себе зобов’язання".

Він продовжив: "У той же час противник постійно здійснює обстріли. Навіть вчора, коли перебували в районі Золотого наші посадові особи, було декілька провокаційних пострілів, які говорили про те, що російські окупаційні сили не бажають цього розведення.

Читайте також: Окупанти категорично відмовляються відкривати КПВВ у Золотому, хоча там є вся інфраструктура, - заступник командувача штабу ОС Бондар

Ми відслідковуємо всю цю ситуацію. Крім того, інформуємо представників ОБСЄ, які здійснюють моніторинг майбутніх ділянок для розведення. Якщо будуть обстріли, якщо це не припинятиметься, то дійсно час розведення сил і засобів буде відтерміновуватися, доки не будуть дотримані всі умови, у тому числі які були визначені міністром оборони.

У нас є досвід роботи у Станиці Луганській, де кілька вулиць потрапили в ділянку розведення. І так само Катеринівка. Близько 120 осіб залишається у ділянці розведення. Там будуть працювати всі органи влади, буде працювати Нацполіція, а також буде відповідно здійснюватися моніторинг. ОБСЄ взяло зобов’язання – моніторинг верифікації цих ділянок. А українська і російська сторони відповідно – дзеркально відведення на 1 кілометр для кожної сторони".

"Але ми маємо зауважити, що і противник також буде відходити з Ясинуватої, частково з Донецька, з Сокільників. З тих населених пунктів, які зараз поки що не контролюються ЗСУ. І всі ці питання мають розглядатися, як мінімум, тристоронні та у "нормандському форматі".

Поки що ми плануємо завершити три ділянки, а в подальшому перейти, можливо, до інших варіантів, якщо вони будуть запропоновані українською стороною або протилежною стороною. Поки що обговорення щодо інших ділянок не проводилося", - резюмував Бондар