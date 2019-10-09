Два сапери загинули в Польщі під час розмінування боєприпасів часів Другої світової війни

Про це повідомляє Polsat News із посиланням на джерела в урядовому Центрі безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо.

Трагедію прокоментував представник Генерального штабу Збройних сил Польщі Марек Павляк.

"Вибух боєприпасів стався на лісовій території. Йдеться про п'ять артилерійських снарядів", - розповів Павляк.

"Постраждали шість саперів. Двоє з них померли на місці. Двоє людей серйозно поранені і доставлені вертольотами до лікарень. Травми решти військовослужбовців легші - до лікарні їх доставили машинами швидкої допомоги", - пояснив військовий.

У мерії Кузні-Рациборської Сілезького воєводства, де сталася трагедія, пояснили, що в лісі, де це сталося, з часів Другої світової війни залишилося безліч боєприпасів

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