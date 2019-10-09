Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
09.10.19 08:35

Італія різко скорочує чисельність парламенту

Палата депутатів парламенту Італії у вівторок проголосувала за скорочення його чисельності більш ніж на третину. У разі реалізації цієї реформи нижня палата складатиметься із 400 депутатів замість 630, а кількість сенаторів скоротиться з 315 до 200. Рішення було затверджено майже одноголосно, "за" проголосували 553 депутати з 569 присутніх.

Італія різко скорочує чисельність парламенту

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, парламентська реформа була частиною програми "Руху п'яти зірок" та її умовою для формування коаліції з Демократичною партією. У партії заявляли, що це дозволить заощадити сотні мільйонів євро на зарплатах та інших витратах.

Але в такого рішення є і критики. Вони вважають, що скорочення парламенту може послабити демократію і підвищити вплив лобістів.

Зміни мають набути чинності після чергових виборів, які призначені на 2023 рік.

Нині Італія - ​​один зі світових лідерів за кількістю законодавців, поступається лише Китаю (близько 3 тисяч) і Великій Британії (1443, з яких 793 - члени Палати лордів, яких не обирають).

Починаючи з 1983 року, Італія сім разів намагалася урізати парламент, але поки що безуспішно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Італії прийняв відставку прем'єра Конті, який заявив про незгоду з проросійською позицією свого заступника Сальвіні

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100