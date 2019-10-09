Двом співробітникам патрульної поліції Одеси вручили підозру за участь у катуваннях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Оперативники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили, що окремі співробітники Управління патрульної поліції області перевищують службові повноваження під час несення служби.

Командир та поліцейський взводу під час чергування на території одеського залізничного вокзалу були викриті у завданні тілесних ушкоджень доставленим до опорного пункту та примушуванні зізнатися у скоєнні майнових злочинів. До таких незаконних методів патрульні вдавалися заради штучного підвищення показників своєї роботи.

Працівники внутрішньої безпеки НПУ встановили особу та місцеперебування одного з потерпілих від злочинних дій "правоохоронців".

"Його та ще одну особу патрульні затримали серед ночі на пероні вокзалу, доставили до відділку поліції та, застосовуючи фізичний і психологічний вплив, вимагали дати покази зізнання у крадіжці золотого ланцюжка на території вокзалу. За відмову брати на себе чужий злочин, затриманих били гумовими кийками, руками та ногами. Фізичне знущання тривало, аж поки одному з затриманих не стало зле. Лише тоді поліцейські відпустили їх", - повідомили в поліції.

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За показами потерпілого слідчі ДБР розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.127 (катування) КК України.



Фото: пресслужба Нацполіції

Після проведення низки процесуальних дій працівники Одеського управління ДВБ НПУ, слідчі ДБР, під процесуальним керівництвом одеської прокуратури, вручили викритим співробітникам УПП підозри у скоєні ними злочину, передбаченого ч.2 ст.127 КК України. До суду подано клопотання про обрання поліцейським запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинене підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

"Подібні випадки є неприпустимими, а співробітники, які переступають межу закону, мають бути притягнуті до суворої відповідальності та викорінені з лав Національної поліції. Самовіддана і рутинна робота тисяч добросовісних поліцейських зводиться нанівець завдяки таким ганебним прецедентам. Тому очищення системи триватиме і надалі", - прокоментував ситуацію перший заступник Голови НПУ Євген Коваль.