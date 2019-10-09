Пелосі назвала лист Білого дому зрадою демократії та спробою приховати тиск Трампа на іноземні держави

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якийсь час президент намагався нормалізувати беззаконня. Тепер він намагається зробити беззаконня чеснотою", - йдеться в заяві Пелосі.

"Лист Білого дому - це лише остання спроба прикрити свою зраду нашої демократії і наполягати на тому, що президент стоїть вище закону", - зазначає спікер.

На її думку, лист юридичної команди Білого дому - ще одна спроба приховати факти чинення тиску адміністрацією Трампа на іноземні держави щодо втручання у вибори 2020 року.

"(...) Ми бачимо зростаючу кількість доказів того, що президент Трамп зловживав своїм службовим становищем і порушив свою клятву "захищати, оберігати і охороняти Конституцію", - йдеться в заяві Пелосі.

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"Містере президенте, Ви не стоїте вище закону. Ви будете притягнуті до відповідальності", - додала вона.

Заяву спікера Палати представників було зроблено у відповідь на лист з Білого дому, в якому адміністрація США заявила, що не має наміру брати участі в ініційованому конгресменами-демократами розслідуванні, направленому на імпічмент президенту.

"Розслідування незаконне, оскільки не підкріплюється положеннями конституції. Воно не претендує на об'єктивність", - наголошується в листі юриста Білого дому Пета Чиполлоне.

"Не слід навіть очікувати, що виконавча влада візьме участь у цих вправах політичного театру, і вона не буде в них брати участі", - заявила зі свого боку речниця президента Стефані Грішем.

"Президент не зробив нічого поганого, і демократи це знають. За чисто політичних мотивів демократи вирішили, що їхнє прагнення скасувати результати виборів 2016 року дозволяє їм провести так зване розслідування, спрямоване на імпічмент, яке ігнорує основні права, гарантовані кожному американцеві", - додала вона.

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Восени 2019 року в США розгорівся політичний скандал навколо розмови президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Причиною стали публікації ЗМІ, які посилаються на інформатора, про те, що Трамп нібито чинив тиск на Зеленського, щоб той почав розслідування щодо одного з основних кандидатів в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена і його сина Гантера.

У результаті "українського скандалу" демократи в палаті представників 24 вересня ініціювали процедуру імпічменту Трампа.