На цей момент на Зеленського існує деструктивний вплив, - Данилюк

Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

Хто саме впливає на главу держави Данилюк не уточнює.

"Я вважаю, що на цей момент на нього (Володимира Зеленського. - Ред.) є деструктивний вплив певних людей. Команда, скажімо так, веде його трохи не туди. Я думаю, що висновки будуть зроблені, і це посилить позицію президента в майбутньому ", - сказав він.

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Данилюк також додав, що "на цей момент пішов з команди". "І жодні альтернативні пропозиції зараз не розглядаю", - пояснив екссекретар РНБО, додавши, що для таких пропозицій він закритий.