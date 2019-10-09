Україні потрібно вимагати від ОБСЄ негайного відкликання спецпредставника Сайдіка, - Чубаров

Про це Чубаров написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі Мартін Сайдік на міжнародному форумі в Зальцбурзі не тільки відмовився висловлювати свою позицію щодо незаконної анексії Росією Криму, але при цьому дозволив собі суб'єктивні історичні екскурси, що виправдовують спробу незаконної анексії Росією Криму. Для мене очевидно, що Мартін Сайдік свідомо нехтує всіма принципами, що містяться в Гельсінському Заключному Акті та якими держави - учасниці ОБСЄ мають керуватися у взаємних відносинах. Виглядає, що Мартін Сайдік один з міжнародних чиновників, чиїм завданням є виправдання злочинів Росії, скоєних нею проти України", - заявив Чубаров.

"Простіше кажучи, з якою б "формулою" Україна не виходила на міжнародні переговори з Росією, при таких посередниках, як Мартін Сайдік, нам уготовано поразку. Отже, Україні слід вимагати негайного відкликання чинним головою ОБСЄ Маріка Сайдіка від виконання ним повноважень Спеціального представника голови ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі. Нехай шукає у Кремля іншу роботу!" - резюмував він.

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Зазначимо, що форум Salzburg Europe Summit, організований Інститутом регіонів Європи (IRE), відбувався у Австрії 6-8 жовтня. Під час дискусії Мартіна Сайдіка попросили прокоментувати, чи не було помилкою проведення Росією "виборів" на окупованих територіях України, одночасно з "референдумом" у Криму в 2014 році, на що Сайдік відповів, що не коментує цю тему, пише Укрінформ.

"Прошу вас зрозуміти, що я щодо теми Криму не висловлюю позицію, оскільки я є спеціальним представником і сфера моєї відповідальності - Донбас. Тому я маю бути обережним, щоб висловлюватися на тему Криму. Коли я буду на пенсії, буду, так би мовити, вільною людиною, тоді я зможу вже коментувати і тему Криму", - заявив він.

Пізніше Сайдік ще раз взяв слово, щоб додати "об'єктивності" у кримському питанні. Він сказав, що хоча і не говорить про Крим, але присутнім варто знати, що за часів СРСР півострів близько 30 років перебував "у складі Російської Федерації", потім 37 років - з 1954 року по 1991 рік - у складі Української РСР, "а до цього була Російська імперія".

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