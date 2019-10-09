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09.10.19 09:45

У Сенаті США підтвердили факти втручання Росії в президентські вибори 2016 року

Комітет Сенату США з розвідки опублікував доповідь про використання Росією соціальних мереж для впливу на американців під час президентських виборів 2016 року.

У Сенаті США підтвердили факти втручання Росії в президентські вибори 2016 року

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Автори доповіді вважають, що так звана "фабрика тролів", яку підтримує Кремль, працювала на популярність Дональда Трампа як кандидата в президенти й одночасно підривала репутацію його основної суперниці від демократів - Гілларі Клінтон.

Комітет з розвідки Сенату США у доповіді від 8 жовтня зазначає, що робота російського "Агентства інтернет-досліджень" була частиною широкої і триваючої досі інформаційної війни. Її ініціатори прагнули посіяти в американсой політичної та громадському середовищі розбіжності і чвари.

"Агентством інтернет-досліджень", базованим у Санкт-Петербурзі, відомим як "фабрика тролів", володіє бізнесмен Євген Пригожин, близька до Кремля людина. Це агентство неодноразово згадувалося спеціальним прокурором Робертом Мюллером в його заключній доповіді про розслідування російського втручання в американську президентську кампанію 2016 року.

Росія будь-яке втручання заперечує.

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Нагадаємо, в липні 2017 року стало відомо про зустріч сина Трампа Дональда-молодшого, чоловіка дочки Іванки Джареда Кушнера і голови президентської кампанії Пола Манафорта з чотирма представниками Кремля в хмарочосі "Трамп-тауер" у Нью-Йорку.

Зустріч відбулася в червні 2016 року. Вона стала центральним пунктом розслідування в Конгресі і Міністерстві юстиції США у зв'язку з ймовірними спробами Росії втрутитися в президентські вибори.

У Білому домі всі звинувачення в зв'язках з Росією заперечують. Сім'я Трампа стверджує, що Дональд Трамп нічого не знав про зустріч, поки не прочитав про неї в The New York Times в липні 2017 року, а його син запевняє, що на зустрічі обговорювали питання усиновлення, а не політики.

Колишній адвокат Трампа Майкл Коен стверджує, що нинішній лідер США знав про зустріч свого сина, зятя і глави президентської кампанії з представниками Росії в червні 2016 року і готовий свідчити проти нього спецпрокурору Мюллеру. Зі свого боку, чинний адвокат президента США Руді Джуліані назвав Коена "патологічним брехуном".

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