У питанні незалежності судової системи не має бути помилки, - радник президента Єврокомісії з питань України Брок

"Моє завдання - допомогти уникнути проблем у законодавстві в напрямку Європейського Союзу, зокрема, це стосується законодавства у сфері державного управління, реформи правосуддя, децентралізації, щоб не допустити помилок, які ускладнять потім посилення європейських зв'язків України", - сказав Брок в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Також спеціальний радник президента Єврокомісії додав, що бачить своїм завданням допомогти новому керівництву України, "де є багато людей без досвіду і такі, у яких досвід є", уникнути конфлікту.

Брок взагалом позитивно оцінив президента України Володимира Зеленського та його мотивацію, зазначивши, що "також потрібно дивитися, щоб він не зробив помилок, які можуть створити проблеми в майбутньому інтеграційному процесі в напрямку Європейського Союзу".

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"Для нас також дуже важливо, щоб система правосуддя була незалежною від влади. У питанні незалежності судової системи не має бути помилки", - підкреслив німецький політик.

Також спеціальний радник президента Єврокомісії повідомив, що має намір відвідати Україну "в найближчі тижні".