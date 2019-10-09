Нардеп від СН Качура підтвердив, що готує замах на систему ProZorro: ми на порозі грандіозного шухеру, - журналіст Ніколов

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст проєкту "Наші Гроші" Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми на порозі грандіозного шухеру. Олександр Качура щойно підтвердив, що готує замах на систему Прозорро. Слуга народу зробив це зізнання в розмові зі мною, Олександром Лємєновим, Віталієм Шабуніним, Агією Загребельською (я поскринив діскасс для повноти відчуттів), пояснюючи, чому він хоче зберегти корупційні майданчики Антоши Яценка в схемі ФДМУ", - розповів він.

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"І це вже другий на моїй пам'яті випадок, коли нардепи об'єднують захист схеми Яценка з наїздом на "Прозорро". Уперше це сталося рік тому, коли антошини наймити внесли до Податкового кодексу відразу дві новели - одна легалізувала майданчики під дахом ФДМУ, а друга замахувалася на Прозорро. Максим Нефьодов тоді прямо вночі "під куполом" зумів відбити замах на святиню, але на цьому його заступникоміністерський адмінресурс вичерпався і Кононенко, Южаніна, Парубій розвели руками: "Ну, бач, оце і є компроміс". Зараз відбувається рівно те саме. Коли новий глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко публічно заявив про план убити Антохіни "прокладки" - захисник схематозу Антоши Яценка особисто запропонував завалити "Прозорро". І якщо все буде розвиватися як рік тому, то "силам добра" запропонують ті ж вила - перемогти в захисті "Прозорро", обтяжуючи їх різними дурними нарадами, аби вони не витрачали сили на знищення корупційної схеми у ФДМУ. Благо якісь "невідомі сили" в Кабміні Гончарука буквально днями зберегли у ФДМУ заступника голови Асташева - це кононенківский "рішала", який особисто і займається схемою всередині Фонду вже два роки", - акцентував журналіст.

"Отже - угруповання Антоши знову підняло ставки для торгу. І вибір у слуг народу зараз простий. Або просто і швидко ухвалити законопроєкт 2047 (його єдиним змістом є вбивство "прокладок" Яценка), або продовжувати танцювати з бубнами навколо 2047-1 Качура, єдиною місією якого є завадити ухвалити 2047. Тому що, нагадую, - щодня поки не ухвалюється 2047, антошини "прокладки" знімають з базару 1 000 000 гривень. Мільйон гривень на добу чистої маржі ні за що з усіх продавців квартир в Україні", - резюмував Ніколов.

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