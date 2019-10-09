Сьогодні запускаємо в роботу законопроєкт і акти уряду, які скасують обов'язковість трудових книжок, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Сьогодні ми запускаємо в роботу законопроєкт і акти уряду, які скасують обов'язковість трудових книжок", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра, громадяни не будуть зобов'язані під час найму на роботу подавати роботодавцю свою трудову книжку. Відповідно, роботодавцям не потрібно її перевіряти або зберігати.

"Справа в тому, що в електронних реєстрах держави дані про трудовий стаж всіх українців з 2000 року є і так. Для розрахунку пенсій або інших соціальних виплат вже використовуються саме ці дані", - розповів Дубілет.

Зазначається, що громадяни зможуть легко отримати електронний документ з інформацією про свій стаж в інтернеті. Цей документ вони можуть надати роботодавцю, якщо йому важливо перевірити стаж претендента з офіційних реєстрів. Щоб отримати цей документ, громадянину потрібно буде зробити кілька кліків і скористатися ЕЦП.

"Якщо у вас є трудовий стаж до 2000 року, буде можливість занести цю інформацію до електронного реєстру - самостійно або через роботодавця. Тоді вам зберігати трудову книжку, як носій інформації, зовсім не буде потреби. Якщо хтось все ж захоче "колекціонувати" інформацію про свій стаж у трудових книжках, забороняти ми це, звичайно, не можемо. Можна так само просити свого роботодавця робити в ній записи і ставити штампи. Але ні ви, ні роботодавець це тепер не зобов'язані робити", - підкреслив Дубілет.

Міністр сподівається, що ухвалять закони, відповідні постанови і запустять все технічно вже цього року.

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