Поліцейський застрелився з табельної зброї в Рівному

Під час несення служби колеги старшого лейтенанта поліції почули підозрілий звук в кімнаті для затриманих осіб відділу поліції, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Рівненської області. Коли прибігли, виявили чергового без ознак життя.

За попередніми даними, поліцейський покінчив життя самогубством, вистріливши з табельної зброї. Мотиви скоєного з'ясовуються.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Зараз визначається підслідність кримінального провадження. Крім того, працівниками внутрішньої безпеки та відділу інспекції особового складу за цим фактом проводиться службове розслідування.

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"34-річний міліціонер в органах внутрішніх справ пропрацював 13 років, а на посаді чергового - майже три. У чоловіка залишилася дружина і двоє малолітніх дітей. Колектив поліції Рівненської області висловлює щирі співчуття родині загиблого", - йдеться в повідомленні.