АМКУ чинить безпрецедентний тиск на іноземних інвесторів, - УНІАН (виправлено)

Так, міжнародні тютюнові корпорації Philip Morris Ukraine, British American Tobacco Ukraine, Japan Tobacco INT Ukraine і Imperial Tobacco Ukraine зазнають тиску через безпідставне звинувачення в "картельній змові", а також у зв'язку з непрогнозованою податковою політикою на тютюновому ринку. У зв'язку з чим деякі виробники вже вимушено переносять свій офіс з України в країни з більш прозорою системою функціонування інститутів державної влади, передає УНІАН.

"Який меседж ми посилаємо іноземним інвесторам, про які так часто говорить Президент. Через поспішні дії АМКУ страждає імідж України на міжнародній арені. Ба більше, останнім часом почастішали випадки законодавчого лобіювання з боку тіньового ринку - ми бачимо, як деякі представники нинішньої влади активно просувають свої інтереси в тютюновому бізнесі. Гучна "правка Холодова" в законопроекті №1049, проголосована Верховною Радою 4 жовтня, була ухвалена виключно в інтересах його бізнесу. Правка повністю перерозподіляє фінансові потоки на тютюновому ринку. - так фіксована маржа для рітейлу вигідна для компанії "Т-кіоск", яка належить нардепу від "Слуги народу" Андрію Холодову", - коментує джерело з ринку.