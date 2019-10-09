П'ята партія колумбійського вугілля має надійти в Україну в жовтні

У жовтні в Україну прибуде ще одна партія колумбійського вугілля. Це буде п'ята поставка вугілля газової марки. Загалом з Колумбії вже прибуло 315 тис. тонн, передає УНІАН.

Микола Мартиненко, представник компанії ICI SUISSE SA

Імпортний ресурс має забезпечити стабільні поставки електроенергії і тепла в період опалювального сезону. Станом на 26 вересня на складах ТЕС компанії є 882 тис. тонн вугілля. "Диверсифікація поставок, безперечно, розширює можливості вугільної енергетики. Але потрібно розуміти, що, купуючи вугілля за кордоном, ми дотуємо колумбійську вугільну промисловість. Тоді як українські шахтарі продовжують працювати на застарілому обладнанні і так само не отримують вчасно зарплату", - вважає представник компанії ICI SUISSE SA Микола Мартиненко. Експерт зазначає, що в довгостроковій перспективі ставку потрібно робити на вітчизняну промисловість.

"Кілька хвиль реформування галузі призвели тільки до закриття шахт і нарощування збитків. Українську вугільну промисловість загнали в глухий кут. Але з нього потрібно шукати вихід, потрібно робити ставку на модернізацію, якщо ми справді хочемо мати сильну економіку", - каже Микола Мартиненко. Нагадаємо, минулого року Україна витратила на закупівлю імпортного вугілля майже 2,7 млрд доларів. "Сума, яку ми витрачаємо на закупівлю імпортного вугілля, порівнянна з одержуваними траншами кредитами МВФ. Ми виводимо гроші за кордон, тоді як в українських надрах достатньо вугілля, щоб забезпечити економіку. Потрібно збільшувати видобуток вітчизняного вугілля. Буде це робити держава або приватні компанії - не принципово. Головне - правильна підтримка на законодавчому та фінансовому рівні", - наголошує Микола Мартиненко.