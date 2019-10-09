Противник випробовує новітні системи озброєння армії РФ, використовуючи Донбас як величезний військовий полігон, - Хомчак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак в інтерв'ю виданню "Телеком".

"Уздовж усієї лінії зіткнення російсько-терористичними військами широко застосовується важке стрілецьке озброєння, міномети і протитанкові ракетні комплекси. Періодично ворог здійснює артилерійські обстріли з прихованих вогневих позицій, які обладнані в середині окупованих населених пунктів", - сказав він.

Водночас Хомчак зазначив, що окупаційні війська не відвели значну частину важкого озброєння на безпечні відстані та своїми діями грубо порушують Мінські домовленості.

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"Поряд з цим, противник досліджує новітні системи озброєння російської армії, використовуючи територію Донбасу як величезний військовий полігон. Проходять апробацію комплекси радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, безпілотні літальні апарати, системи наведення високоточної зброї (керовані боєприпаси), наземні станції артилерійської розвідки, захищені засоби цифрового зв’язку, тактичне спорядження та снайперська зброя", - повідомив він.

"У розпорядженні компетентних органів є чимало захоплених зразків зброї, що є на озброєнні виключно в ЗС РФ та вкотре доводить безпосередню участь РФ у збройному конфлікті на території України", - додав глава Генштабу ЗСУ.