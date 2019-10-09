Україна не погодиться на продовження договору про транзит російського газу, це може бути лише новий контракт, - Коболєв

Про це повідомив глава Нафтогазу Андрій Коболєв під час Українського газового форуму, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Я не розумію, навіщо українській стороні може бути цікаво продовження старого контракту... Наша позиція, яку ми займаємо, - це може бути лише новий контракт, тільки за європейськими правилами. Давайте домовлятися між "Газпромом" та новим оператором щодо обсягів і термінів", - повідомив Коболєв.

Водночас терміни та умови "Газпром" має обговорити з новоствореним оператором ГТС України - компанією, якій передадуть ГТС від "Нафтогазу". При цьому "Нафтогаз" більше не зможе бути стороною переговорів з "Газпромом".

Зазначається, що напередодні російський міністр енергетики запропонував продовжити чинний контракт на транзит газу з Україною на 1 рік.

Нагадаємо, новий раунд тристоронніх переговорів про транзит російського газу через ГТС України до Європи за участю України, РФ та Єврокомісії має відбутися 28 жовтня.

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