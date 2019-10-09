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09.10.19 12:23

Українського воїна у важкому стані з мінно-вибуховою травмою доставлено вертольотом до Дніпра, - радниця голови Дніпропетровської ОДА Губа

Вночі до лікарні ім. Мечникова в м. Дніпро на військовому вертольоті доставили українського воїна у важкому стані з мінно-вибуховою травмою.

Українського воїна у важкому стані з мінно-вибуховою травмою доставлено вертольотом до Дніпра, - радниця голови Дніпропетровської ОДА Губа

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написала радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

"О 23:45 в Дніпро військовим вертольотом евакуйовано Захисника з мінно-вибуховою травмою. Поранений у важкому стані, на апараті штучної вентиляції легень, доставлений в лікарню Мечникова, залучено лікаря з обласної офтольмології", - написала вона.

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За словами Губи, супровід в польоті забезпечили військові лікарі госпіталю.

"Дякуємо усім військовим медикам, хто надав першу допомогу і стабілізував стан у мобільному госпіталі. Друзі, побажайте нашому Сонечку одужати , лікарям Божої помочі. Хто молиться - молітеся...", - додала вона.

Українського воїна у важкому стані з мінно-вибуховою травмою доставлено вертольотом до Дніпра, - радниця голови Дніпропетровської ОДА Губа 01

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