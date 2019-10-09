Деркач опублікував службове листування НАБУ і посольства США. ДОКУМЕНТ

Про це на пресконференції заявив народний депутат України Андрій Деркач, надавши листи від співробітників НАБУ посольству США, передані йому журналістами-розслідувачами, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами народного депутата, оприлюднене ним листування співробітників НАБУ і співробітників посольства США - важлива частина пазлу втручання у вибори в США і міжнародної корупції.

"Як свідчать матеріали листування, неодноразово, починаючи з 14 липня 2017 року, з електронної поштової скриньки помічниці першого заступника НАБУ Гізо Углави Поліни Чиж на адресу фахівця з правових питань програми боротьби з корупцією Департаменту юстиції США Посольства США в Україні Ганни Ємельянової пересилалися переліки кримінальних проваджень, якими займаються детективи НАБУ", - повідомив Деркач.

Деркач оприлюднив лист, у якому працівниця НАБУ Поліна Чиж отримала вказівку від співробітниці посольства США Ганни Ємельянової надати інформацію у справі ексміністра екології та власника Burisma Group Миколи Злочевського.

Народний депутат також оприлюднив суми коштів, що переказують представникам Burisma Group, серед яких фігурує і Гантер Байден. Згідно з документами, загалом на користь Гантера Байдена, Олександра Квасневського, Алана Аптера і Девона Арчера Burisma виплатила щонайменше 16,5 млн доларів.

За словами Андрія Деркача, міжнародна корупція такого масштабу не могла проходити без участі Петра Порошенка.

"Персональну відповідальність за ситуацію, коли Україна опинилася втягнутою в корупційні скандали міжнародного рівня, була звинувачена у втручанні у виборчий процес Президента США, несе колишній Президент України Петро Порошенко. Володимиру Зеленському дісталася така нелегка корупційна і важка для України спадщина. На мій погляд, єдино правильний вихід для нашої країни і для Президента, який опинився в складній ситуації, - це негайно передати в рамках правового співробітництва всі наявні документи в Мін'юст США", - зазначив народний депутат.

Ще однією частиною оприлюднених документів став незаконний збір НАБУ особистих даних щодо колишнього генпрокурора Віктора Шокіна і його сім'ї.

"З 2016 року Поліна Чиж направляла на електронну пошту Гізо Углави документи з темою: "Текст для бесіди зі співробітниками ФБР щодо "Чорної Бухгалтерії Партії Регіонів". З документів випливає збір даних стосоно колишнього генпрокурора Віктора Шокіна і його дружини.

Матеріали щодо NABU-leaks публікуватимуться в екаунті у фейсбуці Андрія Деркача.

За словами народного депутата, раніше він подавав заяву в ГПУ про втручання у вибори США посадових осіб України - щодо Манафорта і "чорної бухгалтерії" Партії регіонів. Журналісти-розслідувачі передали мені листування в рамках іншої кримінальної справи - про міжнародну корупції

"З 2016 року Україна перебуває в центрі внутрішньої політики та політичного протистояння свого стратегічного партнера - США. Це негативно впливає на репутацію України як усередині США, так і на міжнародній арені. У США почалася процедура імпічменту чинного Президента Дональда Трампа через публікацію стенограми його розмови з Володимиром. Це негативно впливає на репутацію України як усередині США, так і на міжнародній арені", - зазначив Деркач.

Отримані від журналістів-розслідувачів матеріали передано в ДБР і ГПУ, повідомив Деркач.

"Ключ для поліпшення взаємин України зі США та покращення міжнародного іміджу України сьогодні в руках правоохоронців України. І від них залежить, як ми вийдемо їз цієї складної ситуації", - вважає народний депутат.

Крім цього, Деркач ініціював створення парламентської тимчасової слідчої комісії, а також подав заяву про поновлення справи проти посадових осіб України за фактом втручання у вибори США. Засідання відбудеться 21 жовтня.































Як відомо, Президент США Дональд Трамп заявив, що зобов'язаний вивчити питання про можливу корупцію, пов'язану із сином колишнього віцепрезидента Джо Байдена, який співпрацював з українською газовою компанією Burisma. За словами Трампа, Гантер Байден отримував 100 000 доларів на місяць від української компанії, "хоча в нього не було досвіду в енергетиці".