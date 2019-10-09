Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
09.10.19 13:00

Ніякої амністії для терористів, які воювали на Донбасі, не буде, - міністр оборони Загороднюк

Ті, хто воюють на Донбасі проти України, не можуть розраховувати на амністію.

Ніякої амністії для терористів, які воювали на Донбасі, не буде, - міністр оборони Загороднюк

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк під час зустрічі "Діалоги про Україну" в Житомирі.

"Ми не розглядаємо питання щодо якогось особливого поблажливого ставлення до злочинців, терористів. Наразі позиція тих членів уряду, які працюють над можливими варіантами (врегулювання ситуації на Донбасі. – Ред. ) є такою, що вони абсолютно не розглядають питання щодо амністії злочинців", - каже Загороднюк.

Він додав, що Мінські угоди підписувалися у 2014 під дуже серйозним пресингом. Зараз ситуація змінилася, і може бути запропоноване інше бачення, що буде погоджене з міжнародними партнерами.

"У жодному сценарії ніхто не бачить амністії терористам та злочинцям, які воювали проти наших і особливо тих, хто вчинили злочини", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Вадим Пристайко заявив, що "формула Штайнмаєра" не передбачає амністію осіб, які брали участь у військових діях проти Збройних сил України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почати розведення сил у Золотому не дозволяють обстріли, - міністр оборони Загороднюк

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100