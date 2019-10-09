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09.10.19 13:09

Комітет нацбезпеки і розвідки контролюватиме питання безпеки людей, що проживають у районах розведення сил на Донбасі, - глава комітету Завітневич

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки має намір контролювати гарантування безпеки громадян, які проживають у ділянках розведення військ на Донбасі.

Комітет нацбезпеки і розвідки контролюватиме питання безпеки людей, що проживають у районах розведення сил на Донбасі, - глава комітету Завітневич

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова комітету Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу").

"Комітет нацбезпеки і розвідки контролюватиме всі ці питання. Ми дійсно будемо це контролювати, тому що питання забезпечення безпеки наших громадян стоять на першому місці, і ніякі політичні питання цього не перекреслять. Ми будемо контролювати, ми будемо їздити, ми будемо слухати доповіді", - сказав Завітневич на брифінгу в середу в Києві.

За його словами, жителі населених пунктів, розташованих у зоні розведення не проти подібних дій.

Як зазначив секретар комітету Роман Костенко, після розведення військ населені пункти в цій зоні патрулюватимуть Національна поліція і Нацгвардія.

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Завітневич також розповів, що народні депутати відвідали населені пункти, де має відбутися розведення сил і засобів сторін - Золоте, Петрівське та Станицю Луганську.

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