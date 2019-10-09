Одіозний законопроєкт № 1210 необхідно відкликати, - президент "Укрметалургпрому" Каленков

Таку думку висловив президент ВП "Укрметалургпром" Олександр Каленков, передає 112.

"Це одіозний і токсичний законопроєкт. Ми всі говорили про те, що законопроєкт, який буде змінюватися на 60% не має сенсу приймати в першому читанні", - заявив він.

"Там потім будуть тисячі поправок. Це буде законодавчий спам. Відкличте цей законопроєкт, внесіть на заміну нормальний, з урахуванням всіх тих правок, які озвучував бізнес", - підкреслив Каленков.

Як повідомлялося раніше, ряд експертів і представників бізнесу різко розкритикували заплановані податкові нововведення, передбачені законопроєктом 1210, як такі, що спровокують скорочення виробництва і експорту на 70%, збільшення рівня безробіття та зменшення доходів бюджету на мільярди гривень замість очікуваного їх збільшення.