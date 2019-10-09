Постійні податкові зміни підривають інвестиційний імідж України

Таку думку висловив сьогодні депутат Верховної Ради Андрій Ніколаєнко, виступаючи на засіданні робочої групи щодо змін ренти на видобуток залізної руди, передає кореспондент МінПрому.

"Ви говорите про якісь додаткові надходження до бюджету (від підвищення ренти) - але насправді є речі, які коштують дорожче. Це інвестиційний імідж країни", - сказав він, звертаючись до представника Міністерства фінансів.

А.Ніколаєнко нагадав, що нинішній уряд на чолі з Олексієм Гончаруком оголосив своєю метою додаткове залучення інвестицій в економіку України. Тоді як зараз у Верховній Раді розглядається депутатський законопроєкт №1210, що передбачає, зокрема, різке підвищення рентних платежів за видобуток залізної руди.

"А які інвестори до нас прийдуть, якщо постійно змінюється податкове законодавство - хоча було ухвалено, що зміни не можуть вноситися частіше одного разу на 5 років? Як ви думаєте, прийде до нас із Канади компанія Black Iron, яка хоче добувати тут у нас залізну руду, якщо ухвалити те, що ви пропонуєте?" - наголосив депутат.

Таким чином, автори законопроєкту №1210 і Міністерство фінансів, яке його підтримує, підривають зусилля уряду України щодо прискорення економічного зростання і залучення додаткових інвестицій у країну, резюмував А.Ніколаєнко.