"Ми отримали команду вас не пропускати в Золоте", - поліція не пропускає колону активістів у місто на мітинг проти "формули Штайнмаєра"

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

На першому ж блокпосту в селі Долина поліція з підвищеним інтересом і особливою увагою перевіряла у всіх документи, явно затягуючи час у пошуках причин, які затримали б колону. Хвилин через тридцять пропустили зі словами: "Ми отримали команду вас не пропускати в Золоте".

Наступний блокпост у Кремінній виявився більш підготовленим до зустрічі з колоною. Дві години перевіряли документи й особисті речі журналістів і волонтерів.

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Несподівано з'ясувалося, що один з представників Національного корпусу перебуває в розшуку. Він був вкрай здивований цією новиною, тим більше, що кілька місяців тому перетинав цей же блокпост і все було в порядку. Чи то через цю причину, чи то через щось інше, але бійців Національного корпусу затримали на блокпосту ще на годину.

Ситуація загострилася, почалася штовханина, в якій один з поліцейських травмувався, інший дав попереджувальний постріл у повітря, пролунав наказ "До бою" ... Дізнавшись про те, що відбувається на блокпосту, сюди негайно приїхав Андрій Білецький.

"Яке завдання поліцейських на блокпосту? Максимально затримати людей, які їдуть на мирний мітинг. Вони якби і дісталися до Золотого, то набагато пізніше проведення акції. І тоді можна було заявити, що ніяких протестів не було. Неадекватна історія! Як новий губернатор бреше, що 95 відсотків людей за відведення військ, так і поліція робить все, щоб не допустити активістів і ветеранів до місця проведення мітингу. Але час ще є", - заявив Білецький.

Цензор.НЕТ триматиме вас у курсі про подальші події.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ в с.Петрівському і м.Золотому. Тоді ж спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що 7 жовтня розпочнеться розведення сил і засобів в Золотому і Петрівському, що було визначено на засіданні ТКГ.

6 жовтня лідер "Нацкорпусу" Білецький разом з ветеранами російсько-української війни прибули в Золоте, де заявили про готовність захищати селище в разі відведення українських військ. У відеозверненні, опублікованому на сторінці "Нацкорпусу" в YouTube, він заявив: "Сьогодні ми тут, усього кілометр залишився до Золотого. Тут сотні молодих хлопців, літніх жінок з Золотого, Сєвєродонецька, всієї Луганщини, які запросили нас. І ми сьогодні організували великий автопробіг на підтримку українського Золотого", - розповів політик.

При цьому він підкреслив, що ветерани, які в 2014 р взяли в руки зброю для того, щоб боротися за країну, приїхали сьогодні в Золоте і залишаться тут "навіть якщо влада кине їх напризволяще, навіть якщо будуть виведені війська".

Разом з тим, 7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що розведення сил і засобів в Золотому і Петрівському (Луганська обл.) не розпочалося, оскільки кілька днів тому ці населені пункти зазнали обстрілу.

8 жовтня Білецький заявив: "Ветерани залишаться в Золотому, поки влада офіційно не відмовляться від відведення ЗСУ і "формули Штайнмаєра"