Жоден слідчий ДБР не причетний до поширення інформації про які-небудь провадження, - Труба про "злив даних" Портнову

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це глава бюро повідомив, відповідаючи на запитання про те, яким чином колишній заступник голови Адміністрації Януковича Андрій Портнов швидше повідомляє інформацію щодо проваджень ДБР, ніж саме бюро.
Він зазначив, що допитали 14 слідчих на поліграфі.
"Жоден слідчий не причетний до поширення інформації про які-небудь провадження", - сказав він.
Нагадаємо, раніше колишня народна депутатка Тетяна Чорновол звинуватила директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу в роботі на заступника голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова. Крім того, вона звернулася до суду з проханням зобов'язати ДБР відкрити за її заявами кримінальні провадження щодо Портнова.