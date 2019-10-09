Чернівецька облрада просить президента і ВР роз'яснити суть "формули Штайнмаєра", унеможливити тотальну амністію і не відводити війська з лінії розмежування

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Погляд, дійти згоди в декількох пунктах вдалося не відразу.

Під час розгляду цього питання до депутатів з трибуни звернулися місцеві волонтерки, які закликали раду підтримати звернення до Зеленського.

Після тривалого обговорення та внесення доповнень депутати приступили до голосування.

Однак з першої спроби підтримати не вдалося - деякі депутати вийшли із залу і не встигли проголосувати.

Через деякий час депутати повернулися до цього питання і з другої спроби підтримали звернення. "За" проголосували 33 депутати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутати Кіровоградської облради виступили проти "формули Штайнмаєра" і звернулися до Зеленського

Депутати просять представників центральної влади роз'яснити українському суспільству суть підписаної "формули Штайнмаєра", унеможливити тотальну амністію і не відводити поспішно українські війська з лінії розмежування, передає Чернівецький промінь.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбувалися в інших містах України та закордоном.