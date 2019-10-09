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09.10.19 14:49

За планом у нас три платні дороги: Львів-Краковець, київська кільцева, Біла Церква-Київ, - Криклій

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій розповів, які дороги в Україні можуть зробити платними.

За планом у нас три платні дороги: Львів-Краковець, київська кільцева, Біла Церква-Київ, - Криклій

Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Одеську трасу робити зараз автобаном не зовсім актуально. Якщо ми хочемо говорити про якісь платні дороги, концесійні, то у нас є інші ділянки. Наприклад, київська кільцева, була б дуже актуальною. На цій ділянці точно треба щось робити", - повідомив він.

Криклій зазначив, що концесійні платні дороги завжди мають бути альтернативними безкоштовним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми почнемо будувати автодороги із застосуванням цементобетону за прикладом Білорусі, - Криклій

За його словами, у стратегічних планах немає будівництва платної дороги на одеській трасі.

"Ми зараз маємо робити розрахунки з будівництва платних доріг. За планом у нас: Львів-Краковець, київська кільцева, Біла Церква-Київ", - додав міністр.

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