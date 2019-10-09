У ДБР немає проєкту підозри Порошенку, - Труба

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив на брифінгу директор Державного бюро розслідувань Роман Труба.

"Станом на сьогодні у нас немає проєкту підозри експрезиденту Петру Порошенку. На цьому етапі ми проводимо комплекс слідчих дій для встановлення чи наявності, чи відсутності складу злочину (в діях. - Ред.) високопоставлених чиновників. Оголошення підозри - це не таємний процес, коли ми зберемо відповідні докази і будуть у нас докази саме винуватості - обов'язково про це дізнається суспільство", - сказав він.

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